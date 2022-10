Ateliers cuisine recettes pour les fêtes Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Ateliers cuisine recettes pour les fêtes

Duras, 10 décembre 2022

3 Place du 11 Novembre Naturopathie per tutti

2022-12-10 14:30:00 – 2022-12-10 17:30:00

Naturopathie per tutti 3 Place du 11 Novembre

Duras

Duras

Lot-et-Garonne EUR 40 40 Recettes pour les fêtes, de la saveur et de la gourmandise tout en étant bon pour la santé.

3h d’ateliers cuisines selon la diététique chinois appliquée à l’Occident. Explications des bienfaits des aliments utilisés, fiches recettes, tous en cuisine et dégustation.

Uniquement sur inscription auprès d'Agnès au 06.32.10.42.86. +33 6 32 10 42 86

Naturopathie per tutti 3 Place du 11 Novembre Duras

