Plein les yeux et plein les papilles lors des ateliers cuisine et pâtisserie parent-enfant ! Pendant ces vacances de février 2022, nous vous proposons 2 nouvelles dates d’atelier, sur le thème : cookie géant partager (ou pas…). Un thème sucré idéal pour se régaler lors du goûter ! Le jour de l’atelier vous apportez votre contenant pour emporter votre création à la maison :) Les dates : – samedi 12 février 2022, de 14h00 à 16h00 – vendredi 18 février 2022, de 14h00 à 16h00 Les places sont limitées pour chaque atelier, alors inscrivez-vous dès que possible auprès de l’équipe de La Troisième Place, dans le centre commercial Espace Grand Rue de Roubaix.

Inscription obligatoire – 25€ par binôme (1 parent et 1 enfant) par atelier – 5€ par enfant supplémentaire

