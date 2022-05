Ateliers Cuisine – L’Écume du Jour

Ateliers Cuisine – L’Écume du Jour, 6 mai 2022, . Ateliers Cuisine – L’Écume du Jour

Événements accessibles gratuitement sur réservation préalable. Vendredi 6 mai : La Curryeuse… (végétarienne, sans gluten et sans lactose, la curryeuse à tout bon !)

Vendredi 13 mai : Viande verte pour salade rouge (une salade végétarienne, mais riche en protéines !)

Vendredi 20 mai : Le Buddha Bowl (végétalien, mais riche !)

