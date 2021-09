Ateliers cuisine Labeyrie Saint-Geours-de-Maremne, 16 septembre 2021, Saint-Geours-de-Maremne.

Labeyrie boutique 39 Route de Bayonne

Saint-Geours-de-Maremne Landes Saint-Geours-de-Maremne

EUR 0 Ateliers de cuisine autour du foie gras, des produits du terroir et du saumon fumé. Un moment de partage et d’échanges en famille (les enfants de plus de 5 ans sont les bienvenus) ou entre amis autour de la cuisine avec de bonnes recettes à reproduire chez soi ! L’animation se termine autour d’un buffet. Dans le respect des règles sanitaires.

+33 5 58 56 73 21

