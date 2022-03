Ateliers cuisine I Avec Miéline Institut du monde arabe-Tourcoing, 15 mai 2022, Tourcoing.

En compagnie de Miéline, découvrez et préparez des plats emblématiques du Maghreb à déguster à la maison et 100% bio. > Prévoyez vos contenants pour repartir avec vos plats ! __________________ PAELLA MAROCAINE Dimanche 15 mai 2022 – 10h30 __________________ TCHOUCHOUKA DE LÉGUMES Dimanche 12 juin 2022 – 10h30 __________________ TAJINE DE KEFTAS Dimanche 26 juin 2022 – 10h30 __________________ > Qui est Miéline ? Miéline c’est Malika et Malika c’est Miéline, une seule et même personne dont la vocation est de vous régaler ! Malika est native d’Algérie, elle est venue en France à 20 ans et a eu envie un jour de partager sa passion de la cuisine. Elle aime le contact humain et le partage et, très rapidement partout où elle passe, elle est appréciée pour son sourire, son éloquence et sa perpétuelle jovialité… Généreuse, intime, chaleureuse, sa cuisine lui ressemble.

> 15 / 10 €

