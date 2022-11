Ateliers cuisine et repas convivial : Préparation de recettes faciles et économiques Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Ateliers cuisine et repas convivial : Préparation de recettes faciles et économiques Saint-Amour, 20 décembre 2022, Saint-Amour. Ateliers cuisine et repas convivial : Préparation de recettes faciles et économiques

7 Allée des Capucins Cuisine pédagogique de La Maison de l’Enfance Saint-Amour Jura Cuisine pédagogique de La Maison de l’Enfance 7 Allée des Capucins

2022-12-20 18:00:00 – 2022-12-20 20:30:00

Cuisine pédagogique de La Maison de l’Enfance 7 Allée des Capucins

Saint-Amour

Jura vie-sociale@ccportedujura.fr +33 3 84 48 96 67 Cuisine pédagogique de La Maison de l’Enfance 7 Allée des Capucins Saint-Amour

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Amour Autres Lieu Saint-Amour Adresse Saint-Amour Jura Cuisine pédagogique de La Maison de l'Enfance 7 Allée des Capucins Ville Saint-Amour lieuville Cuisine pédagogique de La Maison de l'Enfance 7 Allée des Capucins Saint-Amour Departement Jura

Saint-Amour Saint-Amour Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amour/

Ateliers cuisine et repas convivial : Préparation de recettes faciles et économiques Saint-Amour 2022-12-20 was last modified: by Ateliers cuisine et repas convivial : Préparation de recettes faciles et économiques Saint-Amour Saint-Amour 20 décembre 2022 7 Allée des Capucins Cuisine pédagogique de La Maison de l'Enfance Saint-Amour Jura Jura Saint-Amour

Saint-Amour Jura