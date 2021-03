Dinan Dinan 22100, Dinan Ateliers cuisine et dégustations des préparations de produits bio en direct des producteurs du marché Dinan Catégories d’évènement: 22100

Ateliers cuisine et dégustations des préparations de produits bio en direct des producteurs du marché, 25 mars 2021, Dinan.
Place du Guesclin Marché

Dans le cadre de la 16ème semaine pour les alternatives aux pesticides. Ce sera l'occasion d'échanger avec vous sur la qualité de l'eau, sur les actions de restauration et de protection des milieux aquatiques, sur vos comportements en tant que jardiniers amateurs, consommateurs et citoyens. Atelier animé par Adeline Auclerc

