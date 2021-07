Duras Duras Duras, Lot-et-Garonne Ateliers cuisine Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Ateliers cuisine Duras, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Duras. Ateliers cuisine 2021-07-12 – 2021-07-12 Naturopathie per tutti 3 Place du 11 Novembre

Duras Lot-et-Garonne EUR 30 30 3h d’ateliers cuisines selon la diététique chinois appliquée à l’Occident. Explications des bienfaits des aliments utilisés, fiches recettes, tous en cuisine et dégustation.

Maximum 6 personnes, uniquement sur inscription auprès d’Agnès au 06.32.10.42.86.

Lundi 12 juillet : « Préparer un apéritif sain et savoureux »

Boissons, bouchées, sauces, tartinâtes

Lundi 2 août : « Les desserts : se régaler sans culpabiliser »

Comment remplacer le sucre, les farines, les oeufs, le beurre…

Lundi 30 août : « Bases d’une alimentation pleine de vitalité »

Boissons, entrées, plats, desserts 3h d’ateliers cuisines selon la diététique chinois appliquée à l’Occident. Explications des bienfaits des aliments utilisés, fiches recettes, tous en cuisine et dégustation.

Maximum 6 personnes, uniquement sur inscription auprès d’Agnès au 06.32.10.42.86.

Lundi 12 juillet : « Préparer un apéritif sain et savoureux »

Boissons, bouchées, sauces, tartinâtes

Lundi 2 août : « Les desserts : se régaler sans culpabiliser »

Comment remplacer le sucre, les farines, les oeufs, le beurre…

Lundi 30 août : « Bases d’une alimentation pleine de vitalité »

Boissons, entrées, plats, desserts +33 6 32 10 42 86 3h d’ateliers cuisines selon la diététique chinois appliquée à l’Occident. Explications des bienfaits des aliments utilisés, fiches recettes, tous en cuisine et dégustation.

Maximum 6 personnes, uniquement sur inscription auprès d’Agnès au 06.32.10.42.86.

Lundi 12 juillet : « Préparer un apéritif sain et savoureux »

Boissons, bouchées, sauces, tartinâtes

Lundi 2 août : « Les desserts : se régaler sans culpabiliser »

Comment remplacer le sucre, les farines, les oeufs, le beurre…

Lundi 30 août : « Bases d’une alimentation pleine de vitalité »

Boissons, entrées, plats, desserts Naturopathie per tutti dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Duras, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Duras Adresse Naturopathie per tutti 3 Place du 11 Novembre Ville Duras lieuville 44.67645#0.18061