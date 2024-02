Ateliers cuisine J Cuisine Assat, mardi 20 février 2024.

Pendant les vacances, Jessica Poncelet vous propose un atelier cuisine parents/enfants sur les cupcakes animaux.

Cet atelier ravira petits et grands pourquoi ne pas venir en famille et profiter de ce moment avec vos enfants ? ou petits-enfants ?

Ils repartiront avec leurs cupcakes et pourront montrer leur travail à leur entourage.

Sur inscription. EUR.

Début : 2024-02-20 15:00:00

fin : 2024-02-20 16:30:00

J Cuisine 11 Chemin de Eugas

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jcuisine64@gmail.com

