Jardin Camifolia, le dimanche 5 juin à 14:00

L’équpe du Jardin Camifolia et les Amis du Jardin Camifolia vous accompagnent dans l’initiation aux gestes traditionnels de cueillette comme autrefois dans les champs des producteurs de plantes médicinales de Chemillé-en-Anjou.

Inclus dans le prix d’entrée

Jardin Camifolia 11 rue de l'Arzillé 49120 Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

