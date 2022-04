Ateliers croquis et peinture au Musée de Vire. Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Ateliers croquis et peinture au Musée de Vire. Vire Normandie, 22 juillet 2022, Vire Normandie. Ateliers croquis et peinture au Musée de Vire. Square Chanoine-Jean-Héroult Musée Vire Normandie

2022-07-22 – 2022-07-22 Square Chanoine-Jean-Héroult Musée

Vire Normandie Calvados Vire Normandie Découvrez et relookez les costumes traditionnels normands. Découvrez et relookez les costumes traditionnels normands. accueilmusee@virenormandie.fr +33 2 31 66 66 50 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee/actualites/ Découvrez et relookez les costumes traditionnels normands. Square Chanoine-Jean-Héroult Musée Vire Normandie

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie Adresse Square Chanoine-Jean-Héroult Musée Ville Vire Normandie lieuville Square Chanoine-Jean-Héroult Musée Vire Normandie Departement Calvados

Vire Normandie Vire Normandie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire-normandie/

Ateliers croquis et peinture au Musée de Vire. Vire Normandie 2022-07-22 was last modified: by Ateliers croquis et peinture au Musée de Vire. Vire Normandie Vire Normandie 22 juillet 2022 Calvados Vire Normandie

Vire Normandie Calvados