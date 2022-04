Ateliers croquis ados-adultes avec Lapin Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins Catégories d’évènement: Cher

Ourouer-les-Bourdelins

Ateliers croquis ados-adultes avec Lapin Ourouer-les-Bourdelins, 30 juillet 2022, Ourouer-les-Bourdelins. Ateliers croquis ados-adultes avec Lapin Ourouer-les-Bourdelins

2022-07-30 – 2022-07-30

Ourouer-les-Bourdelins Cher Ourouer-les-Bourdelins Venez découvrir l’Urban Sketching en compagnie de l’illustrateur Lapin et apprenez les méthodes intuitives du croquis, de la composition et de l’importance du point de vue. latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.paysloirevaldaubois.fr/ ©Pays Loire Val d’Aubois

Ourouer-les-Bourdelins

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Ourouer-les-Bourdelins Autres Lieu Ourouer-les-Bourdelins Adresse Ville Ourouer-les-Bourdelins lieuville Ourouer-les-Bourdelins Departement Cher

Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ourouer-les-bourdelins/

Ateliers croquis ados-adultes avec Lapin Ourouer-les-Bourdelins 2022-07-30 was last modified: by Ateliers croquis ados-adultes avec Lapin Ourouer-les-Bourdelins Ourouer-les-Bourdelins 30 juillet 2022 cher ourouër les bourdelins

Ourouer-les-Bourdelins Cher