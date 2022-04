Ateliers croisés – Comédie musicale Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers croisés – Comédie musicale Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 25 avril 2022, Paris. Stages dédiés aux adolescents, en partenariat avec le Conservatoires municipal Camille Saint-Saëns.

Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au jeudi 28 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10h00 à 17h00

payant 65,80 € pour les élèves de Beaujon 75,80 € en tarif plein Chaque jour, vous apprendrez les chansons les plus célèbres des comédies musicales en ANGLAIS et les mettrez en scène. A la fin de la semaine, vous aurez créé votre propre comédie musicale, des chorégraphies aux dialogues! Le stage destiné aux adolescents est ouvert à tous les niveaux. Le but de cette semaine de stage est d’apprendre à chanter et danser dans la joie, la bienveillance et la bonne humeur. Les intervenantes : Amelia Feuer, une New-Yorkaise, chanteuse lyrique professionnelle et Emma Lundell, professeure de danse au conservatoire de Paris 8. Quand ? Du lundi 25 au jeudi 28 avril – de 10h à 17h Samedi 21 mai :

– 14h : conférence Parents-Enfants sur la danse à la Maison des Associations du 8e

– 17h : restitution de la Comédie Musicale Pour qui ? Adolescents de 11-17 ans Tarifs : 65,80€ pour les élèves de Beaujon / 75,80€ pour les autres Inscriptions : 01 53 53 06 99 ou jeunesse@ebeaujon.org Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008 Contact : http://www.ebeaujon.org 0153530699 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon http://www.ebeaujon.org/jeunesse/ateliers-croises_318.html Plus d’infos

Ateliers croisés – Comédie musicale Espace Beaujon

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Espace Beaujon Adresse 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers croisés – Comédie musicale Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 2022-04-25 was last modified: by Ateliers croisés – Comédie musicale Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Centre Paris Anim' Espace Beaujon 25 avril 2022 Centre Paris Anim' Espace Beaujon Paris Paris

Paris Paris