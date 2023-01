Ateliers Crème Chantilly au Château Chantilly, 4 février 2023, Chantilly .

Ateliers Crème Chantilly au Château

1 Rue du Connètable Chantilly Oise

2023-02-04 14:00:00 – 2023-03-26

Chantilly

Oise

6 Avis aux gourmands ! Vous avez toujours voulu apprendre à monter la mythique crème chantilly ? La confrérie des chevaliers fouetteurs est là pour promouvoir ce patrimoine historique et culinaire. Leur objectif : vous apprendre à réussir à monter la véritable crème chantilly à la main !

Participez à un atelier spécial « autour de la crêpe » pendant les vacances d’hiver :

Vous avez toujours voulu apprendre à monter la mythique crème chantilly ? Venez participer à notre atelier exceptionnel « autour de la crêpe, crème chantilly, sauce au chocolat et bonbons ».

Février : 4, 5, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 27

Mars : 1er, 4, 5

Ateliers classiques :

Mars : 11, 12, 18, 19, 25 et 26.

Lieu : La Capitainerie

2 cours par jour : 14h et 16h

Groupe de 20 personnes maximum

Durée : environ 1 heure

Le matériel est fourni par la Confrérie des chevaliers fouetteurs

Il sera remis à chaque enfant un tablier et un calot. À l’issue du cours, un diplôme d’Écuyer Fouetteur sera remis aux adultes et aux adolescents.

Pour les gourmands qui souhaiteraient repartir avec leur crème chantilly et la déguster confortablement à la maison, pensez à ramener votre sac isotherme.

Tous les cours sont en supplément du billet d’entrée.

