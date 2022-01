Ateliers créations de produits cosmétiques naturels Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Ateliers créations de produits cosmétiques naturels Biscarrosse, 26 avril 2022, Biscarrosse. Place Georges Dufau Ancien cinéma de la plage

2022-04-26

Biscarrosse Landes EUR 10 10 Envie de réaliser vos cosmétiques naturels et bios il y a forcément un atelier pour vous ! En petits groupes, (max 8 participants) dans une ambiance chaleureuse et créative, vous serez accompagnés par Corinne (Naturopathe & Praticienne ) pour apprendre à réaliser une ou plusieurs recettes de cosmétique maison. Ces ateliers sont accessibles pour les parents et enfants en duo ou en trio … 26/04 : Ma crème visage peau normale ou mature

28/04 : Ma crème visage purifiante

03/05 : Mon gommage crème à la poudre de noyaux d’abricot

05/05 : Mon baume à lèvre Bon a savoir : – Ateliers accessible à partir de 8 ans accompagné d’un adulte

– Durée : 1h30

– Réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux d’information touristique

Place Georges Dufau Ancien cinéma de la plage Biscarrosse

