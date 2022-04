Ateliers : Création musicale et sampling Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 14 mai 2022, Paris.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, le samedi 14 mai à 18:30

Glissez-vous dans les coulisses de la création musicale avec : le co-fondateur du label Shika Shika, le producteur des Mamans du Congo, l’un des artistes ayant participé au 2nd volet du projet « Birdsong » et le co-fondateur du collectif Curuba. A la manière des artistes de l’album « A Guide to the Birdsong of Western Africa » (label Shika Shika, sortie mi-juin), construisez ensemble et pas à pas une mélodie faite de samples de chants d’oiseaux, de musiques traditionnelles et électroniques. Après les ateliers, tendez l’oreille et écoutez les trois albums du projet « Birdsong » dans le hall du musée. Avec la participation des artistes Robin Perkins (El Búho), Robin Bastide (RROBIN), Diego Pappa (Di Laif), Vincent Ecollan (Ditti) Retrouvez toute la programmation sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/).

Inscription sur place devant les ateliers, dans le hall du musée. Séances à 18h30, 19h, 19h30 et 20h.

Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris



2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:00:00