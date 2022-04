Ateliers création d’un carnet pour les enfants Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Ateliers création d'un carnet pour les enfants Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

2022-08-25

2022-08-25 – 2022-08-25 Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny

Moulins Allier Moulins Avec des feuilles blanches ou colorées, un peu de bristol, du fil et une aiguille et un peu de patience, viens créer ton propre carnet.



Le matériel sera fourni par la médiathèque.



Deux séances sont proposées :



– 14h

mediatheque@agglo-moulins.fr +33 4 43 51 00 00 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/

