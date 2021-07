Limay Médiathèque municipale Limay, Yvelines Ateliers création autour de l’imaginaire Médiathèque municipale Limay Catégories d’évènement: Limay

Yvelines

Ateliers création autour de l’imaginaire Médiathèque municipale, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Limay. Ateliers création autour de l’imaginaire

du mardi 13 juillet au mardi 27 juillet à Médiathèque municipale

Du passage du réel à l’imaginaire, d’un état à l’autre, il n’y a qu’un pas… À partir d’albums documentaires et à partir de l’album « Le tunnel » d’Anthony Browne, imaginez l’évolution d’une situation, d’un objet, d’un lieu ou d’un personnage et sa métamorphose. Atelier d’arts plastique et de découverte, collages, découpages, valorisation des créations dans l’espace jeunesse de la médiathèque.

Public : 6-12 ans. Sur inscription, 10 places

Du passage du réel à l’imaginaire, d’un état à l’autre, il n’y a qu’un pas… À partir de l’album « Le tunnel » d’Anthony Browne, imaginez l’évolution d’une situation et sa métamorphose. Médiathèque municipale 8 avenue du Président Wilson 78520 Limay Limay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T14:30:00 2021-07-13T16:30:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Limay, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse 8 avenue du Président Wilson 78520 Limay Ville Limay lieuville Médiathèque municipale Limay