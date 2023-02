Ateliers créatifs – Thème : Carnaval Médiathèque de Pradines Pradines Catégories d’Évènement: Lot

Pradines

Ateliers créatifs – Thème : Carnaval Médiathèque de Pradines, 23 février 2023, Pradines . Ateliers créatifs – Thème : Carnaval Allées François Mitterrand Médiathèque de Pradines Pradines Lot Médiathèque de Pradines Allées François Mitterrand

2023-02-23 – 2023-02-23

Médiathèque de Pradines Allées François Mitterrand

Pradines

Lot Venez créer sur le thème du Carnaval !

Sur inscription ©Mediathèque_de_Pradines

Médiathèque de Pradines Allées François Mitterrand Pradines

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Pradines Autres Lieu Pradines Adresse Pradines Lot Médiathèque de Pradines Allées François Mitterrand Ville Pradines lieuville Médiathèque de Pradines Allées François Mitterrand Pradines Departement Lot

Pradines Pradines Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pradines /

Ateliers créatifs – Thème : Carnaval Médiathèque de Pradines 2023-02-23 was last modified: by Ateliers créatifs – Thème : Carnaval Médiathèque de Pradines Pradines 23 février 2023 Allées François Mitterrand Médiathèque de Pradines Pradines Lot Lot Médiathèque de Pradines Pradines

Pradines Lot