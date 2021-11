Escalquens Médiathèque Escalquens, Haute-Garonne Ateliers créatifs sur le thème de l’Afrique Médiathèque Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

La Médiathèque, en partenariat avec le Centre social d’Escalquens, propose des **ateliers créatifs sur le thème de l’Afrique** pour les **enfants de 4 à 10 ans**, le **mercredi 24 novembre 2021** **de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.** _Au programme :_ – Présentation de l’exposition de peintures africaines – Ateliers créatifs : réalisation de colliers originauix et de tableaux animaliers avec du papier vitrail.

Gratuit, sur inscription

