Ateliers créatifs préparation d'Halloween Maison de Quartiers des Îles Issy-les-Moulineaux

Ateliers créatifs préparation d’Halloween Maison de Quartiers des Îles, 23 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux. Ateliers créatifs préparation d’Halloween

Maison de Quartiers des Îles, le samedi 23 octobre à 14:00

Venez en famille préparer Halloween de 14h à 18h.

Entrée gratuite sur inscription

Atelier Gratuit en famille à partir de 6 ans Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans Maison de Quartiers des Îles 53 Avenue du Bas Meudon Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00

Catégories d'évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux
Lieu Maison de Quartiers des Îles Adresse 53 Avenue du Bas Meudon Ville Issy-les-Moulineaux