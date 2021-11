Ateliers créatifs pour Noël La Vitrine, 18 décembre 2021, Albi.

Ateliers créatifs pour Noël

du samedi 18 décembre au mardi 21 décembre à La Vitrine

La période de Noël est propice aux activités créatives et à l’imagination. Vous cherchez des idées de décoration uniques à fabriquer vous-même ? Des activités manuelles pour occuper les enfants de plus de 10 ans ? Direction «la Vitrine», rue du Plancat ou l’artiste professionnelle Léa Sanchez propose des ateliers pour créer suspensions, bougies, cartes de vœux et autres décorations. De quoi enchanter et personnaliser votre intérieur pour les fêtes de fin d’année. **Du 18 au 22 décembre, de 14h à 17h, La Vitrine, 12 rue du Plancat.** _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)_**.**_

arifs: 20€/16€ réduit. Forfait 5 jours : 90€/70€ réduit.

Créez suspensions, bougies, cartes de vœux et autres décorations !

La Vitrine 12 rue du Plancat, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T17:00:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T17:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T17:00:00