Ateliers créatifs pour les enfants, les couleurs de l’Automne Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Ateliers créatifs pour les enfants, les couleurs de l’Automne Biscarrosse, 24 octobre 2022, Biscarrosse. Ateliers créatifs pour les enfants, les couleurs de l’Automne

La Hemnòt[a] / Ancien cinéma de la plage Place Georges Dufau Biscarrosse Landes OT Grands Lacs Place Georges Dufau La Hemnòt[a] / Ancien cinéma de la plage

2022-10-24 – 2022-10-24

Place Georges Dufau La Hemnòt[a] / Ancien cinéma de la plage

Biscarrosse

Landes Biscarrosse EUR 0 0 Rejoignez Carole qui proposera tout au long des vacances de la Toussaint, ses rendez vous à ne pas manquer … L’ Automne est la saison des couleurs chaudes où les arbres se parent de rouge, de jaune et de orange autant de coloris qui surprendront vos enfants lors de ces ateliers durant lesquels les artistes en herbe pourront exprimer tout leur créativité. Lundi 24 Octobre « Pochette renard »

Mercredi 26 octobre « Cadre grappe raisins »

Vendredi 28 octobre « Plaque porte Halloween »

Lundi 31 octobre « Porte-clefs fou d’Halloween »

Mercredi 2 novembre « Champignon tout mignon »

Samedi 5 novembre « Centre de table automnal » Durée 1h

3 sessions : 13h30 à 14h30 / 14h45 à 15h45 / 16h à 17h

A partir de 5 ans

Gratuit

Inscription conseillée Les ateliers se déroulent dans l’ancien cinéma de la plage / salle La Hemnòt[a] Rejoignez Carole qui proposera tout au long des vacances de la Toussaint, ses rendez vous à ne pas manquer … L’ Automne est la saison des couleurs chaudes où les arbres se parent de rouge, de jaune et de orange autant de coloris qui surprendront vos enfants lors de ces ateliers durant lesquels les artistes en herbe pourront exprimer tout leur créativité. Lundi 24 Octobre « Pochette renard »

Mercredi 26 octobre « Cadre grappe raisins »

Vendredi 28 octobre « Plaque porte Halloween »

Lundi 31 octobre « Porte-clefs fou d’Halloween »

Mercredi 2 novembre « Champignon tout mignon »

Samedi 5 novembre « Centre de table automnal » Durée 1h

3 sessions : 13h30 à 14h30 / 14h45 à 15h45 / 16h à 17h

A partir de 5 ans

Gratuit

Inscription conseillée Les ateliers se déroulent dans l’ancien cinéma de la plage / salle La Hemnòt[a] +33 5 58 78 20 96 Bisca Grands Lacs

Place Georges Dufau La Hemnòt[a] / Ancien cinéma de la plage Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT Grands Lacs

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Biscarrosse Landes OT Grands Lacs Place Georges Dufau La Hemnòt[a] / Ancien cinéma de la plage Ville Biscarrosse lieuville Place Georges Dufau La Hemnòt[a] / Ancien cinéma de la plage Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Ateliers créatifs pour les enfants, les couleurs de l’Automne Biscarrosse 2022-10-24 was last modified: by Ateliers créatifs pour les enfants, les couleurs de l’Automne Biscarrosse Biscarrosse 24 octobre 2022 Biscarrosse La Hemnòt[a] / Ancien cinéma de la plage Place Georges Dufau Biscarrosse Landes OT Grands Lacs Landes

Biscarrosse Landes