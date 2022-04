Ateliers créatifs pour les enfants à Gastes Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Gastes Landes EUR 2 2 L’Office de Tourisme Bisca Grands Lacs vous propose un programme d’ateliers créatifs pour les enfants. Rejoignez Carole qui proposera tout au long des vacances d’été ces rendez qui surprendront vos enfants. Lors de ces ateliers durant les artistes en herbe pourront exprimer tout leur créativité. Pour bien vous recevoir : 3 ateliers de 1h avec une rotation de 15 minutes entre chaque session

– 8 enfants maximum par atelier

– A partir de 6 ans minimum / 12 ans maximum

