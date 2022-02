Ateliers créatifs pour les enfants à Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Ateliers créatifs pour les enfants à Biscarrosse Biscarrosse, 11 avril 2022, Biscarrosse. Ateliers créatifs pour les enfants à Biscarrosse Place Georges Dufau Ancien cinéma de la plage Biscarrosse

2022-04-11 – 2022-04-11 Place Georges Dufau Ancien cinéma de la plage

Biscarrosse Landes EUR 4 4 Cette activité destinée aux enfants de 4 à 12 ans sera l’occasion de découvrir les Arts créatifs pendant les vacances de Printemps. Carole, nous fera l’honneur de sa présence pour guider et initier les enfants lors de cette activité.

L’expression artistique et la créativité seront au rendez-vous durant cette animation haute en couleur. 4 projets différents :

– couronne fleurie

– tête à gazon

– poulette en fil armé

– lapin en bois Pour bien vous recevoir : 3 ateliers de 1h avec une rotation de 15 minutes entre chaque session

– 8 enfants maximum par atelier sans accompagnement parent

– A partir de 4 ans minimum / 12 ans maximum

– inscription obligatoire à l’avance en ligne ou dans les bureaux d’information de l’Office de tourisme Cette activité destinée aux enfants de 4 à 12 ans sera l’occasion de découvrir les Arts créatifs pendant les vacances de Printemps. Carole, nous fera l’honneur de sa présence pour guider et initier les enfants lors de cette activité.

L’expression artistique et la créativité seront au rendez-vous durant cette animation haute en couleur. 4 projets différents :

– couronne fleurie

– tête à gazon

– poulette en fil armé

– lapin en bois Pour bien vous recevoir : 3 ateliers de 1h avec une rotation de 15 minutes entre chaque session

– 8 enfants maximum par atelier sans accompagnement parent

– A partir de 4 ans minimum / 12 ans maximum

– inscription obligatoire à l’avance en ligne ou dans les bureaux d’information de l’Office de tourisme +33 5 58 78 20 96 Cette activité destinée aux enfants de 4 à 12 ans sera l’occasion de découvrir les Arts créatifs pendant les vacances de Printemps. Carole, nous fera l’honneur de sa présence pour guider et initier les enfants lors de cette activité.

L’expression artistique et la créativité seront au rendez-vous durant cette animation haute en couleur. 4 projets différents :

– couronne fleurie

– tête à gazon

– poulette en fil armé

– lapin en bois Pour bien vous recevoir : 3 ateliers de 1h avec une rotation de 15 minutes entre chaque session

– 8 enfants maximum par atelier sans accompagnement parent

– A partir de 4 ans minimum / 12 ans maximum

– inscription obligatoire à l’avance en ligne ou dans les bureaux d’information de l’Office de tourisme Bruno Roul Gauffin

Place Georges Dufau Ancien cinéma de la plage Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Place Georges Dufau Ancien cinéma de la plage Ville Biscarrosse lieuville Place Georges Dufau Ancien cinéma de la plage Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Ateliers créatifs pour les enfants à Biscarrosse Biscarrosse 2022-04-11 was last modified: by Ateliers créatifs pour les enfants à Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse 11 avril 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes