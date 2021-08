Andlau Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre d'Interpretation du Patrimoine Andlau, Bas-Rhin Ateliers créatifs pour le jeune public Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine Andlau Catégories d’évènement: Andlau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine

### Venez en famille peindre votre blason, votre chapeau de fée ou votre couronne comme les personnages des contes et légendes en Alsace. Petits et grands sont invités à exprimer leur créativité pour fabriquer les accessoires incontournables des contes et légendes. Bouclier de chevalier, chapeau de fée ou couronne de prince charmant, choisissez ce qui vous fait envie !

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

