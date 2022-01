Ateliers créatifs pour enfants Vesoul, 29 janvier 2022, Vesoul.

L’association Rétroprisu et le Festival International des Cinémas d’Asie s’associent et proposent deux ateliers pour les 6-13 ans :

Samedi 29 janvier 2022. 10h30

Dessiner un cerisier en fleurs et écrire son nom en japonais

Dimanche 30 janvier 2022. 10h30

Fabriquer un dragon… en pots de yaourts !

retroprisu@gmail.com

