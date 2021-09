Landerneau Galerie de Rohan Finistère, Landerneau Ateliers créatifs pour découvrir l’univers du Street Art en s’amusant Galerie de Rohan Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

**Ateliers créatifs** réalisés dans le cadre de **l’Exposition Street Art**, présentée à la Galerie de Rohan jusqu’au 7 novembre. L’exposition, autour d’œuvres originales, présente ce qu’est le street art, son histoire, ses techniques ainsi que le travail inédit d’artistes contemporains.

Ateliers pour les jeunes à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. Pass sanitaire requis pour les adultes. Prévoir tenue adaptée non fragile. / sur inscription :

Des ateliers créatifs pour que les street artistes en herbe puissent laisser libre cours à leur imagination. Galerie de Rohan Place Saint-Thomas 29800 Landerneau Landerneau Finistère

