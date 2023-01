ATELIERS CRÉATIFS PAR LA PAF MOBILE – TEMPS FORT VOYAGE DANS LE TEMPS La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon Catégories d’Évènement: La Jaille-Yvon

Maine-et-Loire La Jaille-Yvon Que tu aies une âme d’artiste ou pas, viens créer une capsule temporelle pour ne pas oublier tes souvenirs, les moments importants de ta vie. Tu pourras ouvrir cette boîte à trésors dans quelques années, lorsque tu seras plus grand.

A partir de 5 ans. Dans le cadre de la programmation « voyages dans le temps » du réseau des bibliothèques des Vallées du Haut Anjou, ateliers créatifs proposé par la Paf Mobile, le samedi 1er avril 2023 à 10h et 11h30. officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 https://www.tourisme-anjoubleu.com/ Bibliothèque de Querré 1 rue du grand Chemin La Jaille-Yvon

