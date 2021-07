Nogent-sur-vernisson Domaine des Barres (LEGTA) Nogent-sur-Vernisson Ateliers créatifs Nature Domaine des Barres (LEGTA) Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Ateliers créatifs Nature Domaine des Barres (LEGTA), 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Nogent-sur-vernisson. Ateliers créatifs Nature

du mercredi 21 juillet au mercredi 25 août à Domaine des Barres (LEGTA)

Ateliers créatifs Nature pour les enfants avec présence obligatoire d’un adulte. Différentes thématiques. Dans le foyer du LEGTA des Barres sur réservation uniquement.

Voir https://www.ecolokaterre.jimdofree.com

Ateliers créatifs Nature Domaine des Barres (LEGTA) Rue Alexandre Corjon, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-22T14:30:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T16:30:00;2021-07-24T14:30:00 2021-07-24T16:30:00;2021-07-25T14:30:00 2021-07-25T16:30:00;2021-07-26T14:30:00 2021-07-26T16:30:00;2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T16:30:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T16:30:00;2021-07-29T14:30:00 2021-07-29T16:30:00;2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T16:30:00;2021-07-31T14:30:00 2021-07-31T16:30:00;2021-08-01T14:30:00 2021-08-01T16:30:00;2021-08-02T14:30:00 2021-08-02T16:30:00;2021-08-03T14:30:00 2021-08-03T16:30:00;2021-08-04T14:30:00 2021-08-04T16:30:00;2021-08-05T14:30:00 2021-08-05T16:30:00;2021-08-06T14:30:00 2021-08-06T16:30:00;2021-08-07T14:30:00 2021-08-07T16:30:00;2021-08-08T14:30:00 2021-08-08T16:30:00;2021-08-09T14:30:00 2021-08-09T16:30:00;2021-08-10T14:30:00 2021-08-10T16:30:00;2021-08-11T14:30:00 2021-08-11T16:30:00;2021-08-12T14:30:00 2021-08-12T16:30:00;2021-08-13T14:30:00 2021-08-13T16:30:00;2021-08-14T14:30:00 2021-08-14T16:30:00;2021-08-15T14:30:00 2021-08-15T16:30:00;2021-08-16T14:30:00 2021-08-16T16:30:00;2021-08-17T14:30:00 2021-08-17T16:30:00;2021-08-18T14:30:00 2021-08-18T16:30:00;2021-08-19T14:30:00 2021-08-19T16:30:00;2021-08-20T14:30:00 2021-08-20T16:30:00;2021-08-21T14:30:00 2021-08-21T16:30:00;2021-08-22T14:30:00 2021-08-22T16:30:00;2021-08-23T14:30:00 2021-08-23T16:30:00;2021-08-24T14:30:00 2021-08-24T16:30:00;2021-08-25T14:30:00 2021-08-25T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine des Barres (LEGTA) Adresse Rue Alexandre Corjon, Nogent-sur-vernisson Ville Nogent-sur-vernisson lieuville Domaine des Barres (LEGTA) Nogent-sur-vernisson