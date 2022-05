ATELIERS CRÉATIFS – LE TINTAMARRE Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire – Atelier créatif : portraits d’animaux.

Mercredi 18 mai à 14h30.

Dès 3 ans.

Gratuit. – Atelier créatif : décorons la Fête des quais 2022.

Vendredi 20 mai à 15h.

Pour tous.

Gratuit. – Atelier « astuces vers le zéro déchet »

Samedi 21 mai de 14h à 16h.

