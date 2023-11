Cet évènement est passé Ateliers créatifs Le paysan urbain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers créatifs Le paysan urbain Paris, 4 novembre 2023, Paris. Du samedi 04 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

mercredi

de 15h00 à 16h30

samedi

de 16h00 à 17h40

samedi

de 14h00 à 15h45

samedi

de 11h00 à 12h30

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Le Paysan Urbain Paris organise des ateliers créatifs en utilisant les végétaux de la ferme familiaux les samedis à 11h, 14h et 16h. Le Paysan Urbain Paris organise des ateliers créatifs en utilisant les végétaux de la ferme familiaux les samedis à 11h, 14h et 16h. Programme Novembre Samedi 04 et 11 Novembre : 11h : Peindre avec les végétaux (1h). Dès 6 ans, prix libre minimum 5€ 14h : Création d’un tableau végétal (1h-1h30). Dès 12 ans, 15€*

16h: Découverte de l’éco print (1h-1h30). Dès 8 ans, 15€* Samedi 18 et 25 Novembre : 11h : Médaillons en argile végétalisés (1h-1h30). Dès 6 ans, prix libre minimum 5€ 14h : Découverte de l’éco print (1h-1h30). Dès 8 ans, 15€*

16h: Création d’une couronne de fleurs séchées (1h30-2h). Dès 12 ans, 25€* Mercredi 22 Novembre : 15h : Découverte de l’éco print (1h-1h30). Dès 8 ans, 15€* Mercredi 29 Novembre : 15h : Médaillons en argile végétalisés (1h-1h30). Dès 6 ans, prix libre minimum 5€ Le paysan urbain 14 rue Stendhal 75020 Paris Contact : lepaysanurbainparis@gmail.com https://www.facebook.com/LePaysanUrbain/ https://www.facebook.com/LePaysanUrbain/

