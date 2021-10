Escalquens Médiathèque Escalquens Escalquens, Haute-Garonne Ateliers créatifs Halloween Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Ateliers créatifs Halloween Médiathèque Escalquens, 28 octobre 2021, Escalquens. Ateliers créatifs Halloween

le jeudi 28 octobre à Médiathèque Escalquens

Ateliers créatifs parents/enfants à la Médiathèque sur le thème d’Halloween. Confection de sorcières, de chauve-souris, de citrouilles…à partir d’assiettes en carton. Réalisation de guirlandes en papier : araignées, fantômes, chauve-souris, citrouilles. Le jeudi 28 octobre de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.

Sur inscription, gratuit

Décoration assiettes en carton et confection de guirlandes pour Halloween Médiathèque Escalquens chemin des Ecoles – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T15:30:00;2021-10-28T16:00:00 2021-10-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Escalquens Adresse chemin des Ecoles - Escalquens Ville Escalquens lieuville Médiathèque Escalquens Escalquens