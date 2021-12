Cahors Cahors Cahors, Lot Ateliers créatifs gratuits : préparons ensemble l’ouverture du Musée Henri-Martin Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Ateliers créatifs gratuits : préparons ensemble l’ouverture du Musée Henri-Martin Cahors, 20 décembre 2021, Cahors. Ateliers créatifs gratuits : préparons ensemble l’ouverture du Musée Henri-Martin Rue Saint-Géry Cité des Tabacs Cahors

2021-12-20 14:00:00 – 2021-12-23 18:00:00 Rue Saint-Géry Cité des Tabacs

Cahors Lot Cahors MOBILISEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! Parmi les nombreuses actions culturelles prévues, certaines sont collaboratives. Nous vous invitons à y participer : • Les ESCOUADES Il s’agit de participer à des actions qui jalonneront le parcours des visiteurs. Les guides volontaires iront à la rencontre du public pour présenter sous diverses formes une œuvre choisie. • AUTOUR DE LA VENUS DE CAPDENAC Les participants sont invités à créer des figurines en terre cuite. Elles seront

disposées comme autant d’offrandes à la statuette emblématique des collections néolithiques du musée. • La FRESQUE FLORALE D’HENRI MARTIN Lors des ateliers, des milliers de fleurs en papier de soie multicolores sont réalisées pour composer un tableau (de 3,69 x 2,34 m) rappelant la touche pointilliste d’Henri Martin. Nous avons besoin de créer des milliers de fleurs !!! L’ouverture du musée Henri-Martin constitue un événement culturel majeur de l’année 2022 ! Pour ce faire, Chantal Perret et Laurent Maciet, deux artistes en résidence à Cahors, ont été missionnés pour travailler à un projet artistique et culturel participatif qui vise à fédérer les Cadurciens et les habitants du territoire autour de leur musée. Chantal et Laurent vous accueillent tous les : • lundis,

• mardis,

• mercredis,

• vendredis,

• samedis,

• dimanches de 14h à 18h pour participer aux ateliers de préouverture*. Présentez-vous sans rendez-vous à l’ancienne Cité des tabacs, rue Saint-Géry, à Cahors. Suivez la signalétique sur place. Tout public accessible aux familles. * Fermetures exceptionnelles les 24, 25, 26 et 31 décembre les 1 et 2 janvier. MOBILISEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! Parmi les nombreuses actions culturelles prévues, certaines sont collaboratives. Nous vous invitons à y participer : • Les ESCOUADES Il s’agit de participer à des actions qui jalonneront le parcours des visiteurs. Les guides volontaires iront à la rencontre du public pour présenter sous diverses formes une œuvre choisie. • AUTOUR DE LA VENUS DE CAPDENAC Les participants sont invités à créer des figurines en terre cuite. Elles seront

disposées comme autant d’offrandes à la statuette emblématique des collections néolithiques du musée. • La FRESQUE FLORALE D’HENRI MARTIN Lors des ateliers, des milliers de fleurs en papier de soie multicolores sont réalisées pour composer un tableau (de 3,69 x 2,34 m) rappelant la touche pointilliste d’Henri Martin. Nous avons besoin de créer des milliers de fleurs !!! pinceaux

Rue Saint-Géry Cité des Tabacs Cahors

dernière mise à jour : 2021-12-20 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Rue Saint-Géry Cité des Tabacs Ville Cahors lieuville Rue Saint-Géry Cité des Tabacs Cahors