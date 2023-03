Ateliers Créatifs -Fleurs de Sakura » La Salvetat-sur-Agout Catégories d’Évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

Ateliers Créatifs -Fleurs de Sakura », 15 mars 2023, La Salvetat-sur-Agout . Ateliers Créatifs -Fleurs de Sakura » Clos du Gué

Bibliothèque de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hérault

2023-03-15 – 2023-03-15 La Salvetat-sur-Agout

Hérault Durant les mois de février et mars, la bibliothèque vous propose des animations sur le thème du Japon !

Théâtre, exposition, cinéma, ateliers créatif, concours de dessin….un beau programme à partager !

Ateliers Créatifs -Fleurs de Sakura » pour les 8/10 ans Durant les mois de février et mars, la bibliothèque vous propose des animations sur le thème du Japon !

Théâtre, exposition, cinéma, ateliers créatif, concours de dessin….un beau programme !

Ateliers Créatifs -Fleurs de Sakura » pour les 8/10 ans La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Clos du Gué Bibliothèque de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hérault Ville La Salvetat-sur-Agout Departement Hérault Lieu Ville La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la salvetat-sur-agout /

Ateliers Créatifs -Fleurs de Sakura » 2023-03-15 was last modified: by Ateliers Créatifs -Fleurs de Sakura » La Salvetat-sur-Agout 15 mars 2023 Clos du Gué Bibliothèque de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Herault Hérault La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout Hérault