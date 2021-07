Ateliers créatifs Fées Mains Créations Les Rousses, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Les Rousses.

Ateliers créatifs Fées Mains Créations 2021-07-12 – 2021-09-01 58 rue du couvent 58 Rue du Couvent

Les Rousses Jura

Ateliers créatifs animés par des créatrices locales : porcelaine froide, atoumousse, bijoux, quilling et scrapbooking. Organisés du lundi au vendredi à 10h et 14h30. Plus d’informations au 06 75 31 70 70.

https://www.facebook.com/atelierscreatifslesrousses/

