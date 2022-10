Ateliers créatifs et jeu de piste Halloween Ménestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette Catégories d’évènement: Loiret

Loiret Ménestreau-en-Villette Après une récolte de feuilles d’automne dans le domaine, vous réaliserez un masque avec vos plus belles feuilles.

Vous pourrez également y rajouter de petits objets nature (glands, mousse, pommes de pin…) mis à disposition

ou trouvés dans la forêt. Laissez libre cours à votre imagination !

Cette activité est sur réservation et sera limitée aux heures indiquées à 10 enfants accompagnés de leurs parents. Le Domaine du Ciran propose également un grand jeu de piste d’Halloween où vous devrez retrouver la formule pour faire revenir les créatures surnaturelles échappées du château. Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, venez assister à 16h30 au nourrissage des cervidés. Le Domaine du Ciran propose aux enfants durant les vacances de la Toussaint un atelier créatif d’automne.

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre (hors week-end et 1er novembre), l’après-midi à 14 h et à 15 h. contact@domaineduciran.com +33 2 38 76 90 93 http://domaineduciran.com/ Domaine du Ciran

