ateliers créatifs ESAAT – École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile Roubaix, samedi 10 février 2024.

ateliers créatifs présentation ateliers créatifs Samedi 10 février, 09h00, 13h30 ESAAT – École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T09:00:00+01:00 – 2024-02-10T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T13:30:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Le samedi 10 février 2024 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Venez découvrir les ateliers créatifs de l’Esaat 539 avenue des nations unies à Roubaix

Vous pouvez y faire avec l’aide d’un professeur :

– dessin de base

– dessin avec modèle vivant

– peinture couleur

– dessin de perfectionnement

– photos argentique et numérique

– infographie

– initiation au tissage

– initiation à la maille

– initiation à la sérigraphie

Les ateliers auront lieu entre octobre 2024 et avril 2025.

Ce jour-là il y aura une exposition des travaux réalisés par les stagiaires de cette année.

ESAAT – École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile 539, avenue des Nations-Unies, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 24 27 77 https://www.esaat-roubaix.com/

ateliers créatifs esaat

logo JPO