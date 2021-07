Sauxillanges Sauxillanges Puy-de-Dôme, Sauxillanges Ateliers créatifs enfants – La Mécanique des Arts Sauxillanges Sauxillanges Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Sauxillanges

Ateliers créatifs enfants – La Mécanique des Arts Sauxillanges, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sauxillanges. Ateliers créatifs enfants – La Mécanique des Arts 2021-07-08 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-26 12:00:00 12:00:00 La Mécanique des Arts 2 place st Martin

Sauxillanges Puy-de-Dôme EUR 5 La Mécanique des Arts propose des ateliers enfants « Les P’tits mécanos » animés par un artiste ou un artisan d’art. Cette année: origami, bijou, terre, assemblage, tissus, vannerie, etc. Inscriptions obligatoires maximum 48h avant sur place ou par mail. lsdp.sauxillanges@yahoo.com +33 4 73 96 80 25 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Sauxillanges Étiquettes évènement : Autres Lieu Sauxillanges Adresse La Mécanique des Arts 2 place st Martin Ville Sauxillanges lieuville 45.55138#3.37273