Paris Bibliothèque Robert Sabatier Paris Ateliers créatifs en plein air ! Bibliothèque Robert Sabatier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ateliers créatifs en plein air ! Bibliothèque Robert Sabatier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 16h30 à 18h

Le mercredi 7 juillet 2021

de 10h30 à 12h

Le mercredi 21 juillet 2021

de 10h30 à 12h

Le mercredi 4 août 2021

de 10h30 à 12h

Le samedi 7 août 2021

de 10h à 11h30

Le samedi 21 août 2021

de 10h à 11h30

gratuit

Découvrez les ateliers créatifs de la rue Hermel organisés par des bibliothécaires aux doigts de fées ! Atelier « Stickers et pochoirs » : Samedi 3 juillet à partir de 16h30 SANS INSCRIPTION

Atelier « Peinture à bulles » ; Mercredi 7 juillet et mercredi 4 août à 10h30 ENFANTS à partir de 5 ans SUR INSCRIPTION PAR MAIL Atelier « Animaux en origami » : mercredi 21 juillet à 10h30 ENFANTS à partir de 7 ans SUR INSCRIPTION PAR MAIL Atelier Eventail « réalisé en bois et papier d’art » : Samedi 7 août 10h-11h30 ADULTES, SUR INSCRIPTION PAR MAIL Atelier « Fleur Carambola » : Samedi 21 août 10h-11h30 ADULTES SUR INSCRIPTION PAR MAIL Déroulement des ateliers sous réserve de conditions météorologiques favorables. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (102m) 4 : Simplon (395m)

Contact :Bibliothèque Robert Sabatier 01 53 41 35 60 bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr https://www.facebook.com/events/2901887433360470/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-03T16:30:00+02:00_2021-07-03T18:00:00+02:00;2021-07-07T10:30:00+02:00_2021-07-07T12:00:00+02:00;2021-07-21T10:30:00+02:00_2021-07-21T12:00:00+02:00;2021-08-04T10:30:00+02:00_2021-08-04T12:00:00+02:00;2021-08-07T10:00:00+02:00_2021-08-07T11:30:00+02:00;2021-08-21T10:00:00+02:00_2021-08-21T11:30:00+02:00

Bibliothèque Rbert Sabatier

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Robert Sabatier Adresse 29 rue Hermel Ville Paris lieuville Bibliothèque Robert Sabatier Paris