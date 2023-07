Cet évènement est passé Ateliers créatifs en partenariat avec POSCA Catégorie d’Évènement: ile de france Ateliers créatifs en partenariat avec POSCA, 8 juillet 2023, . Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

Le mercredi 19 juillet 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit Ateliers pour les

enfants à partir de 5 ans (parent accompagnant obligatoire pour les mineurs) mais

aussi pour les adultes Dans le cadre de Paris Plages, participez à des ateliers de customisation de mini planches de surf en bois et à une fresque participative avec POSCA. Depuis 30 ans, dans le monde entier, le marqueur POSCA

accompagne la création sous toutes ses formes et sur tout support. Marqueur

peinture à base d’eau tout support, il permet à chacun de s’exprimer librement

et de s’épanouir par la création. Deux dates

d’ateliers sont prévues : – le

dimanche 9 juillet

– le mercredi 19 juillet La thématique sera celle du

sport, le public pourra customiser son support encadré par les équipes POSCA et

participer à une fresque participative. Paris Plages est l’occasion pour POSCA d’être

disponible sur deux dates pour les enfants et les adultes qui passent leurs

vacances sur Paris et pour ceux qui viennent visiter la Capitale. Paris Plages – Parc Rives de Seine (Rive droite)

Square Federico-Garcia-Lorca Contact : https://www.posca.com/fr/ https://www.posca.com/fr/

© POSCA – tous droits réservés participez à des ateliers de customisation de mini planches de surf en bois et à une fresque participative avec POSCA.

