Ateliers créatifs en partenariat avec Pébéo, 8 juillet 2023, .

Du vendredi 14 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023 :

vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 17h00

de 10h00 à 12h00

Du samedi 08 juillet 2023 au lundi 10 juillet 2023 :

lundi, samedi

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Ateliers jusqu’à 8 personnes

A partir de 8 ans

Accompagnement par un adulte recommandé pour les enfants moins de 14 ans.

Peinture sur bobs – casquettes – sacs de plage

Chez Pébéo, nous pensons que les couleurs

sont bien plus que des pigments, des nuances ou des dégradés.

Les couleurs sont faites pour éveiller nos sens, ouvrir l’esprit plus que les

yeux et repousser les limites de votre imagination.

C’est pourquoi, chez Pébéo, nous ne fabriquons pas seulement les pigments les

plus fins, mais forts de notre siècle de savoir-faire, nous créons les

nouvelles couleurs qui guideront chaque artiste à travers ce monde fantastique

où l’imagination rencontre la toile.

Sur le marché français et à l’international, Pébéo est labellisée

« Entreprise du patrimoine Vivant », une reconnaissance qui salue l’expertise

et la qualité des produits qui sont le fruit de nos permanentes améliorations

et de nos innovations. Nous cherchons les couleurs, les matières et les formes

nouvelles pour inventer les produits de demain.

C’est ainsi que, de fabricant de couleurs, nous sommes devenus fabricant

d’artistes.

L’opportunité que nous avons de travailler ensemble

sur Paris Plages participe pleinement à notre volonté de rendre l’art

accessible au plus grand nombre, tout en s’amusant.

Paris Plages – Rives de Seine (Rive droite)

Square Federico Garcia Lorca

Contact : https://www.pebeo.com/

© Pébéo – tous droits réservés Ateliers peinture sur tissus avec Pébéo