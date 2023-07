Cet évènement est passé Ateliers créatifs en partenariat avec Canson Catégorie d’Évènement: ile de france Ateliers créatifs en partenariat avec Canson, 8 juillet 2023, . Le mardi 25 juillet 2023

de 10h00 à 17h00

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

Le mercredi 30 août 2023

de 10h00 à 17h00

.Tout public. gratuit 2 ateliers pour les

7- 9 ans : 10h et 11h 3 ateliers pour les

10-13 ans : 14h, 15h

et 16h. Ateliers dessins pour jeunes enfants à Paris Plages avec Canson. Ateliers dessin au crayon et au feutre sur papier Canson. À destination des enfants et des jeunes, ces ateliers vont

permettre à nos jeunes artistes de dessiner à la manière de Gauguin. Entièrement gratuits, venez colorier et dessiner avec des

artistes diplômés. Canson,

Giotto et Lyra, grandes marques de papeterie s’engage au côté de la ville de

Paris pour animer des ateliers découvertes du dessin lors de Paris Plage. Le but

de ces ateliers est de venir s’amuser avec des produits de qualité. Paris Plages – Parc Rives de Seine (Rive Droite)

