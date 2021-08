Niort Musée Bernard d'Agesci Deux-Sèvres, Niort Ateliers créatifs en lien avec l’exposition « Bijoux » Musée Bernard d’Agesci Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Ateliers créatifs en lien avec l'exposition « Bijoux »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Bernard d’Agesci Gratuit.

Coupez, dessinez, embossez, sculptez des bijoux uniques et des motifs inspirés de l’exposition. Musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort Niort Centre Ville Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails