Ateliers créatifs en famille

2022-10-15 14:30:00 – 2022-10-15 17:30:00 Samedi 15 octobre : PALIS – Atelier créatif en famille « De l'écriture à la lettre », au Domaine du Tournefou, de 14h30 à 17h30. Animé par Nathalie Bouissou. Parents et enfants réunis dans une expérience originale où chacun est « débutant », l'invitation est de s'émerveiller les uns les autres à la découverte de la calligraphie, de jouer avec les lettres, en appelant à l'imagination, à la créativité et au goût du jeu de chacun. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

