Paris Ateliers créatifs : en attendant Noël… Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 02 décembre 2023

de 11h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 8 ans. gratuit

2 ateliers créatifs pour préparer déco et cadeaux de Noël ! Venez vous essayer à la laine cardée ou au tricot pour décorer votre intérieur ou faire de jolis cadeaux vous-mêmes. Samedi 2 décembre : laine cardée Samedi 16 décembre : tricot pour habiller vos mugs Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

