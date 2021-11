Lodève Lodève Hérault, Lodève ATELIERS CREATIFS DO IT YOURSELF Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 17:00:00

Lodève Hérault Lodève EUR 0 0 Venez créer, fabriquer et repartez avec votre réalisation !

ATELIERS à PRIX LIBRE

Adhésion à l’Association La Distillerie à Prix Libre et conscient

Accompagnement par un professionnel

Tous Niveaux – Enfant/Adulte / Réservation conseillée

+33 7 49 97 42 71

