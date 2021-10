UsselUssel Ussel Ussel Corrèze, Ussel Ateliers créatifs d’Halloween Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel

Ateliers créatifs d’Halloween Ussel Ussel, 28 octobre 2021, UsselUssel. Ateliers créatifs d’Halloween 2021-10-28 10:30:00 – 2021-10-28 11:30:00

Ussel Corrèze Ussel Corrèze Ussel Au centre culturel de 10h30 à 11h30 pour les 3 – 5 ans et de 14h30 à 16h pour les 6 – 11 ans

Réservations à partir du lundi 18 octobre, uniquement au 05 55 96 23 63 ou service.culturel01@ussel19.fr Le Service Culturel Ussel propose des ateliers créatifs d’Halloween avec la création de la lanterne d’Halloween. Au centre culturel de 10h30 à 11h30 pour les 3 – 5 ans et de 14h30 à 16h pour les 6 – 11 ans

Réservations à partir du lundi 18 octobre, uniquement au 05 55 96 23 63 ou service.culturel01@ussel19.fr dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Ussel Autres Lieu Ussel Ussel Adresse Ville UsselUssel lieuville 45.54527#2.3107