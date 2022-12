Ateliers Créatifs de Noël Rom Rom Rom Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Ateliers Créatifs de Noël, 28 décembre 2022, Rom. Salle de la Dive à Rom

Deux-Sèvres Rom EUR 4 4 Ateliers Créatifs de Noël proposés par « Les P’tites Mains Romaines » les mercredis 21 et 28 décembre à la Salle de la Dive à Rom

Ouvert à tous Participation de 4 euros par séance Sur inscription par Mail: sip79120@gmail.com Ateliers Créatifs de Noël les mercredis 21 et 28 décembre à la Salle de la Dive à Rom

