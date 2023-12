Cet évènement est passé Ateliers créatifs de Noël en partenariat avec Pébéo Boutique Paris Rendez-Vous Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Ateliers créatifs de Noël en partenariat avec Pébéo Boutique Paris Rendez-Vous Paris, 13 décembre 2023, Paris. Le mercredi 27 décembre 2023

de 10h30 à 17h00

Le mercredi 20 décembre 2023

de 10h30 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. gratuit sous condition Enfant accompagné d’un adulte Création de cartes de vœux et ateliers festifs pour les enfants, au cœur de l’espace Paris Rendez-Vous ! La marque Pébéo est ravie de s’associer à la Ville de Paris

pour la mise en œuvre d’ateliers créatifs en période des Fêtes. Depuis plusieurs années, Pébéo se donne pour mission de

faciliter l’accès aux activités artistiques avec des produits de qualité et

innovants permettant à chacun de s’exprimer. Rien de tel en attendant les

fêtes que de se lancer dans les ateliers en famille ! Les mercredis 13, 20 et 27 décembre, la Boutique de l’Hôtel

de Ville de Paris Paris Rendez-Vous devient le cadre enchanteur où les jeunes

artistes peuvent laisser libre cours à leur créativité. Les ateliers proposés

sont gratuits et spécialement conçus pour les enfants à partir de 8 ans. Pendant ces ateliers, les enfants auront l’opportunité de

créer des cartes de vœux uniques en utilisant des marqueurs offrant une palette de couleurs vibrantes et une facilité

d’utilisation, permettant aux jeunes participants d’exprimer leur imagination

de manière ludique. Boutique Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli 75004 Paris Contact : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSX6rdAUJ-8b0QwYN_ukQC_175fIDh9_3GcrPb7Ryhp0j4LQ/viewform?usp=sf_link

